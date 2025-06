Delitto di Garlasco la zia alla madre delle gemelle Cappa | Così rischiate di esserci dentro anche voi

Il delitto di Garlasco continua a suscitare inquietudine e mistero, coinvolgendo non solo le persone direttamente interessate ma anche coloro che, come voi, potrebbero trovarsi involontariamente nel mirino delle indagini. Una conversazione captata il 12 febbraio 2008 tra le zie di Chiara Poggi rivela dettagli sconvolgenti, lasciando aperte molte domande. Scopriamo insieme come questa vicenda possa influenzare anche voi, perché la verità spesso è più vicina di quanto si immagini.

La conversazione risale al 12 febbraio del 2008. A parlare sono le zie di Chiara Poggi, vittima del delitto di Garlasco. Carla e Maria Rosa, sorelle di Giuseppe Poggi, parlano al telefono di quanto successo e Maria Rosa, madre delle gemelle Stefania e Paola Cappa, si trova in una conversazione a parlare proprio delle figlie. Carla dice: “Perché se Chiara è morta alle 9:30-10, ci siete dentro voi altri, ammesso”. La conversazione viene riportata dal Tempo, che spiega come a quei tempi il magistrato avesse deciso di “rivalutare gli alibi di mamma e figlie, mai indagate”. Delitto di Garlasco, la conversazione tra le zie di Chiara Poggi sulle sorelle Cappa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Delitto di Garlasco, la zia alla madre delle gemelle Cappa: “Così rischiate di esserci dentro anche voi”

