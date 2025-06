Delegazione delle Terre Colleonesche a Venezia per suggellare il legame con la Serenissima

Il legame tra le Terre Colleonesche e Venezia si rinnova in occasione del 550° anniversario di una storica presenza, simbolo di un rapporto secolare ricco di tradizioni e cultura. Con entusiasmo e passione, la delegazione ha suggellato questa unione, puntando a rafforzare i rapporti e a valorizzare le peculiarità locali attraverso un percorso enogastronomico e culturale condiviso. È l’inizio di un nuovo capitolo nel racconto di un legame che dura da secoli.

Riallacciare i rapporti con Venezia, costruire un percorso culturale ed enogastronomico condiviso e valorizzare, attraverso la figura di Bartolomeo Colleoni, il legame profondo tra la Serenissima e la pianura bergamasca. È con questi obiettivi che una delegazione delle Terre Colleonesche è stata accolta nella mattina di martedì 24 giugno a Ca’ Farsetti dall’assessore comunale alla Promozione del territorio, Paola Mar, in occasione del 550° anniversario della morte del celebre condottiero. “Abbiamo incontrato l’assessore Paola Mar, che ci ha ricevuto nella sala del Consiglio di Venezia – spiega Giuseppe Togni, presidente dell’associazione Pianura da Scoprire e sindaco di Cavernago -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Delegazione delle Terre Colleonesche a Venezia per suggellare il legame con la Serenissima

