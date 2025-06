Deborah Cornwall, lo pseudonimo di Diana che divenne il titolo di Camilla.

Deborah Cornwall, pseudonimo scelto dalla principessa Diana per sfuggire ai paparazzi, incarna un episodio intrigante della sua vita. Questo nome, carico di ironia e sapienza strategica, rivela il suo desiderio di privacy nel giorno più importante: il matrimonio del 1981. Ma chi si celava realmente dietro questa maschera? Scopriamo insieme il mistero e le sfumature di una delle figure più affascinanti della royal family.

(Adnkronos) – Deborah Cornwall: chi era costei? Soltanto un nome, ma con molte assonanze e carico di ironia, anche della sorte. Fu inventato dalla principessa Diana per spiazzare i suoi inseguitori, paparazzi & co., quando andava a fare le prove per il suo iconico abito nuziale, con il quale il 29 luglio del 1981 percorse, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com