Deborah Compagnoni | Brignone e Goggia sono due campionesse penso che la squadra femminile sia migliore di quella maschile

Deborah Compagnoni, Brignone e Goggia sono il cuore pulsante dello sci alpino italiano, simboli di forza e determinazione. La loro passione e i successi conquistati dimostrano che la squadra femminile pu√≤ competere e superare ogni aspettativa, anche rispetto a quella maschile. Ma cosa succederebbe se i sogni si trasformassero in realt√†? √ą proprio questa domanda che ci spinge a guardare avanti con speranza e ambizione.

Deborah Compagnoni, prima e unica sciatrice italiana ad aver vinto tre medaglie d‚Äôoro e un argento in tre differenti Olimpiadi invernali si racconta ad Effe: «La fine dell‚Äôinfanzia non arriva tutta d‚Äôun colpo, eppure un giorno ti scopri non pi√Ļ bambina. Per me quel giorno √® il 3 febbraio 1985, quando lo sci ha smesso di essere un gioco, ed √® diventato un lavoro e la mia passione da adulta. Chiss√† cosa sarebbe successo se quel giorno non avessi fatto un tempo migliore di molte delle atlete in gara, chiss√† se sarebbe successo senza gli sci prestati. Sicuramente, non sarebbe successo senza i pomeriggi tra i prati, le corse su per le colline, i salti nel fiume, la caccia alle vipere e tutti quei giochi, liberi e un po‚Äô spericolati, che mi hanno resa quella che sono».