De Grandis | Una mossa di Chivu denota personalità Inter serve un ritocco!

L’Inter si sta reinventando con coraggio e determinazione, affidandosi a giovani talenti e a un allenatore che si distingue per personalità. Stefano de Grandis, su Sky Sport, evidenzia come ogni mossa, dalla scelta di Chivu alla strategia di mercato, riveli una squadra pronta a sfidare il passato e costruire un futuro brillante. Ma quali saranno gli sviluppi di questa audace rivoluzione? Restate sintonizzati, perché il meglio deve ancora venire.

L’Inter ha avuto coraggio sia nello scegliere Christian Chivu sia nel dare fiducia a diversi giovani con grande talento. Stefano de Grandis sottolinea anche la personalità del tecnico. PERSONALITÀ – L’ Inter sta attraversando un periodo di rinnovamento. Prima con la scelta dell’allenatore, ricaduta su Christian Chivu, poi con un mercato proiettato sui giovani. Stefano de Grandis, su Sky Sport, elogia il tecnico e il suo coraggio in alcune decisioni: « Chivu mette in evidenza personalità. Tu vai a prendere una squadra che, comunque, in questi anni ha offerto il miglior calcio, anche se in questo campionato non è riuscita a vincere. 🔗 Leggi su Inter-news.it