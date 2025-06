Ddl Intelligenza artificiale e il silenzio sul diritto d’autore L’ira dei doppiatori | Con questa legge ci rubano la voce

Mentre il Parlamento avanza con il disegno di legge sull'intelligenza artificiale, cresce la preoccupazione per il silenzio assordante sul diritto d'autore, in particolare sul destino dei doppiatori e della voce umana. Questa normativa potrebbe rivoluzionare il nostro modo di concepire la creatività , rischiando di "rubare" la voce a chi dà vita alle storie. È fondamentale intervenire per tutelare la nostra identità culturale e artistica in questa nuova era digitale.

Procede nel suo iter parlamentare il disegno di legge sull’intelligenza artificiale. Oggi, 25 giugno, l’Aula della Camera ha approvato in seconda lettura con 136 voti favorevoli, 94 contrari e 5 astenuti il primo disegno di legge di delega al Governo in materia di IA. Un testo – dovrebbe arrivare al voto finale tra martedì e mercoledì nell’Aula di Palazzo Madama, in terza lettura – destinato a diventare la cornice normativa di un’intera era tecnologica, ma che lascia sul campo numerosi malumori, soprattutto nel mondo dello spettacolo. Attori, doppiatori, musicisti e illustratori si sono detti «spiacevolmente stupiti» dall’approvazione del ddl. 🔗 Leggi su Open.online

