Ddl IA ok della Camera | le risorse stanziate la privacy cosa cambia per imprese lavoro e sanità Tutte le novità

La Camera dei Deputati ha dato il via libera al Ddl sull’intelligenza artificiale, aprendo nuove opportunità e sfide per imprese, lavoro e sanità. Con risorse innovative e protezioni rafforzate sulla privacy, in particolare per i minorenni, questa legge segna un passo decisivo verso un futuro più digitale e sicuro. Ma cosa cambierà concretamente? Scopriamolo insieme.

La Camera dei deputati ha approvato il Ddl sull’Intelligenza artificiale: dalle risorse stanziate alla privacy per i minorenni, tutte le novità. La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge sull’intelligenza artificiale. Il testo passa ora nuovamente al Senato per una terza rilettura, dopo alcune modifiche apportate a Montecitorio. – notizie.com Il provvedimento è passato con 136 sì, 94 no e 5 astenuti e ha l’obiettivo di definire un quadro normativo nazionale coerente con il regolamento europeo IA Act per promuovere l’utilizzo etico, trasparente e responsabile dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Ddl IA, ok della Camera: le risorse stanziate, la privacy, cosa cambia per imprese, lavoro e sanità. Tutte le novità

