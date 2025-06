Ddl femminicidio la maggioranza riscrive il reato | punirà solo chi uccide una donna per reazione a un rifiuto

Il dibattito sul ddl femminicidio si infiamma: la maggioranza al Senato propone di riscrivere il reato, limitandone l’applicazione a casi di uccisione di una donna in risposta a un rifiuto. La proposta, presentata durante l’esame in Commissione Giustizia, sta sollevando molte polemiche tra chi teme una mano troppo leggera sulla violenza di genere. Ma quali sono le implicazioni di questa modifica e cosa significa per la tutela delle donne?

La maggioranza riscrive il reato di femminicidio. Durante l’esame in Commissione Giustizia al Senato, le relatrici al ddl varato dal governo – la presidente Giulia Bongiorno, della Lega, e Susanna Campione di Fratelli d’Italia – hanno presentato un emendamento che modifica in profondità la nuova fattispecie introdotta nel codice penale, riducendone il campo di applicazione. Nel testo uscito a marzo dal Consiglio dei ministri, infatti, si prevede che l’articolo 577- bis punisca con l’ergastolo chi uccide una donna “come atto di discriminazione o di odio” verso la vittima “in quanto donna”, oppure “per reprimere l’ esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’ espressione della sua personalità “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ddl femminicidio, la maggioranza riscrive il reato: punirà solo chi uccide una donna per reazione a un “rifiuto”

