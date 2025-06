Dazi Tajani sente Sefcovic | Credo si possa raggiungere accordo

Il clima di negoziazione tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti si fa sempre più positivo, con il vicepremier italiano Tajani che esprime fiducia in un imminente accordo sui dazi. Dopo lunghe conversazioni con il commissario Ue Sefcovic, emerge la convinzione che si possa raggiungere un’intesa vantaggiosa per entrambe le parti, puntando a zero tariffe e a un rafforzamento delle relazioni commerciali. La speranza è di vedere presto risultati concreti, favorendo la crescita e la stabilità economica europea.

