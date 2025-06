Dazi Onori Azione | Reagire con diversificazione

In un mondo globale in continuo mutamento, la diversificazione delle fonti di approvvigionamento diventa una strategia imprescindibile per proteggere l’economia e garantire stabilità. Federica Onori di Azione sottolinea l’importanza degli accordi commerciali, come quelli con il Sud America, per evitare la dipendenza da un’unica regione. In questo scenario, reagire ai dazi richiede coraggio e visione: il futuro è nelle scelte di diversificazione intelligente.

Roma, 25 giu. (askanews) - "Quando parliamo dei problemi dei dazi, dobbiamo pensare che un conto è l'accorciamento della catena dell'approvvigionamento, un altro conto è una catena impoverita. Per questo sono importantissimi gli accordi commerciali che l'Ue porta avanti con i Paesi terzi, ad esempio un bacino interessante è il Sud America. Oggi l'imperativo è diversificare". Lo ha detto Federica Onori (Azione), Segretaria della Commissione Esteri alla Camera, a Largo Chigi, il format in onda su Urania Tv. Sulle spese militari per l'Italia Onori ha dichiarato che la situazione internazionale ci mostra come la difesa sia una priorità, ma non sarà semplice, dovremo rivedere la ripartizione della spesa pubblica". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi, Onori (Azione): Reagire con diversificazione

In questa notizia si parla di: onori - dazi - azione - reagire

