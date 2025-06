Dazi Meloni | accordo al 10% con Usa non sarebbe impattante

Giorgia Meloni si mostra convinta che un accordo commerciale tra USA e UE con dazi al 10% non rappresenterebbe un grande ostacolo per l’Italia. La leader italiana, durante una conferenza stampa al termine del summit, ha sottolineato quanto questa misura sarebbe gestibile per le imprese italiane, contribuendo a mantenere stabile il rapporto economico tra le due sponde dell’Atlantico. Un passo importante verso un commercio più fluido e collaborativo.

L'Aia, 25 giu. (askanews) - "Io sono abbastanza d'accordo" con il ministro degli Esteri Antonio Tajani quando dice che se la questione dei dazi tra Usa e Ue si risolve al 10% va bene così, "perché penso che una misura del 10% non sarebbe per noi particolarmente impattante", così è emerso "quando ne abbiamo parlato con tutte le imprese". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa al termine dei lavori del summit della Nato a L'Aia. "Dopodiché - ha proseguito la premier - penso che una misura al 10% ci consenta anche, per quello che ci riguarda, di continuare a lavorare su delle cose che a noi stanno particolarmente a cuore anche rispetto ad alcune contestazioni che gli Stati Uniti ci muovono". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi, Meloni: accordo al 10% con Usa non sarebbe impattante

