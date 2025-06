Davide Gorla ucciso in negozio a Busto Arsizio Il sospetto | l’assassino conosceva la sua vittima

Un omicidio sconvolge Busto Arsizio: Davide Gorla, 64 anni, viene brutalmente ucciso nel suo negozio di giorno, in una scena drammatica che lascia tutta la città senza parole. La domanda che rimbomba è: chi ha commesso questo gesto crudele e perché? Le indagini sono in corso, e sembra che il sospettato conoscesse la vittima. È solo questione di tempo prima che si faccia luce sulla verità.

Busto Arsizio, 26 giugno 2025 – "Cosa stai facendo? Sei impazzito?". Un urlo, l'ultimo, prima di cadere a terra, senza vita, ammazzato nella sua stessa bottega. Assassinato in pieno giorno, in un negozio elegante, Davide Gorla, 64 anni. Chi lo ha accoltellato in una delle zone centrali di Busto Arsizio, in provincia di Varese, è in fuga e non è ancora stato rintracciato. Anche se potrebbe avere le ore contate. Tutto accade all'interno della cartoleria di lusso Linea Continua di via Milano, nell'ex Galleria Boragno, corte commerciale, frequentatissima, della cittadina a nord di Milano. A morire senza un motivo apparente è il gestore del negozio, molto conosciuto in città, che è stato colpito con diversi fendenti.