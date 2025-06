Davide Gorla ucciso a Busto Arsizio le urla del killer nel negozio e la fuga | fermato un sospetto

Una tragedia scuote Busto Arsizio: Davide Gorla, negoziante conosciuto e stimato, perde la vita in un episodio drammatico. Le urla del killer nel negozio e la fuga precipitosa hanno lasciato la comunità sconvolta. Un sospetto è stato fermato, ma le indagini continuano. Probabilmente Gorla conosceva l’autore di questa violenta aggressione, e i testimoni raccontano di aver visto il fuggitivo nel cuore della notte. La verità sta emergendo, e la città chiede giustizia.

Probabilmente Davide Gorla, il negoziante ucciso a Busto Arsizio, conosceva il suo assassino. Il racconto dei testimoni che lo hanno visto fuggire.

Davide Gorla, ucciso nel suo negozio. Busto Arsizio fra paura e rabbia: “Non si può morire così” - Davide Gorla, 64 anni, era più di un negoziante: era un artista delle vetrine e un punto di riferimento per la comunità di Busto Arsizio.

