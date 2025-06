Davide Gorla | chi era il commerciante ucciso a coltellate nel suo negozio a Busto Arsizio

Il 65enne Davide Gorla, commerciante di Busto Arsizio, è stato tragicamente ucciso nel suo negozio di articoli da regalo. La comunità locale è sotto shock per questa perdita improvvisa e ancora avvolta nel mistero. Chi era veramente Gorla, uomo dedito al lavoro e stimato nella zona? La vicenda si sviluppa in un clima di inquietudine, lasciando aperti numerosi interrogativi su cosa abbia scatenato questa drammatica vicenda.

Busto Arsizio, 25 giugno 2025 – Morte in centro a Busto Arsizio. Il commerciante ucciso oggi, mercoledì 25 giugno, all’interno di Linea Continua un negozio di articoli da regalo in via Milano, nel cuore del salotto buono del popoloso centro del Basso Varesotto, si chiamava Davide Gorla. Risiedeva a Castellanza, a una manciata di chilometri dal luogo di lavoro. Aveva 65 anni. Ancora non si sa sia stato assassinato durante un tentativo di rapina finito male (forse per un cenno interpretato come un tentativo di fare resistenza?) oppure il movente sia un altro. Di certo si sa che l’autore dell’aggressione si è dileguato subito dopo aver sferrato il fendente rivelatosi mortale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it