Davide DDL in Quando c' era He him stand up comedy show al parco

Preparati a ridere a crepapelle con Davide DDL, uno dei talenti più brillanti della stand-up comedy italiana! Il suo spettacolo "QVANDO C'ERA HE/HIM" ti aspetta giovedì 26 giugno 2025 presso Al Parco in Salice Salentino, per un evento gratuito che promette momenti di spasso e riflessione. Non perdere questa occasione di scoprire il talento napoletano che sta conquistando il pubblico. Ti aspettiamo per una serata indimenticabile!

tand up comedy Lecce e Al Parco presentano Davide DDL in "QVANDO C'ERA HEHIM" Stand up comedy show QUANDO? Giovedì 26 giugno 2025 PRESSO Al Parco - Via Filippo Turati, Salice Salentino INGRESSO LIBERO Davide DDL nasce a Napoli nel Luglio del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: davide - comedy - parco - stand

? COMEDY BREAK: la tua ricarica infrasettimanale. Il 5 giugno a scombussolare la corte di Cascina Cotica ci saranno: @paglia_davide — di lui si sa poco, se non che è il ghostwriter di Chat GPT (forse). Nel 2023 ha iniziato a condividere monologhi iperboli Vai su Facebook

Salice Salentino | Davide DDL - stand up comedy show - Al Parco; SALICE SALENTINO La Stand up Comedy presenta “Qvando c’era He/Him”; Il Cabaret in Piazza!: l'estate torinese si accende con la stand-up comedy gratuita alla Piazza Commerciale Botticelli.

davide marini - stand up comedy - Largo Sergio Leone, 9a Quando Dal 12/03/2025 al 12/03/2025 21:00. Si legge su parmatoday.it

Stand Up Comedy, gran finale con Davide Calgaro - CiaoComo - Venerdì 9 maggio, alle 21, Davide Calgaro porterà in scena, alla Piccola Accademia, il suo spettacolo "Millennium Bug" Stand Up Comedy, gran finale con Davide Calgaro - Lo riporta ciaocomo.it