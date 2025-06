David Juventus | Vuole la Juventus! La rivelazione del giornalista infiamma il calciomercato bianconero che conferma | C’è un base d’accordo su quelle cifre Tutti i dettagli

Il calciomercato juventino si infiamma: David, la rivelazione di Alfredo Pedullà, conferma il forte interesse della Juventus per l’attaccante canadese. Dopo settimane di rumors, ora ci sono dettagli concreti: un accordo di massima raggiunto e il desiderio del giocatore di indossare la maglia bianconera. La piazza torinese attende con trepidazione sviluppi imminenti, mentre i tifosi sognano già un nuovo volto in attacco. La trattativa è ormai in dirittura d’arrivo, ma scopriamo insieme tutti i particolari.

David Juventus, il giornalista lo ha detto: il canadese vuole i bianconeri e ha già raggiunto questa base d’accordo! Tutti i dettagli. La Juventus ha le mani su Jonathan David. Questo è quanto sostiene Alfredo Pedullà sul proprio canale YouTube, attraverso un video pubblicato qualche attimo fa. Il canadese vuole vestire la maglia bianconera. Ecco le sue parole, che rinfocolano l’indiscrezione di un attaccante tentato dall’approdo a Torino. PAROLE – « La Juventus segue e insegue Jonathan David dal luglio del 2023, quando c’era un altro management in cui figurava Giuntoli. In questo momento siamo nella fase dell'”ora o mai più”, perché o chiudi adesso o lui farò delle scelte diverse. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus: «Vuole la Juventus!» La rivelazione del giornalista infiamma il calciomercato bianconero che conferma: «C’è un base d’accordo su quelle cifre». Tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: juventus - vuole - david - giornalista

Del Piero Juve, la rivelazione: «Per tornare alla Juventus vuole quel ruolo!». L’annuncio che fa sognare i tifosi - Del Piero torna a far sognare i tifosi della Juventus con un annuncio che accende i cuori bianconeri.

Translate postMERCATO - Juventus: Osimhen pista calda per l'attacco, ma David rimane il favorito dei bookie https://ift.tt/WQdHLj7 Vai su X

Secondo la Gazzetta dello Sport la Juventus vuole Victor Osimhen e Victor vuole la Juventus, a tal punto, da prendere tempo con l'Al Hilal e Galatasaray per favorire la strategia studiata dalla squadra bianconera. L'addio di Giuntoli non ha cambiato minim Vai su Facebook

David Juventus, la rivelazione:«Un'altra squadra si è tolta»; Fosseux: David è un nome perfetto per la Juventus; Pedullà: Nuovo tentativo Juve per David: si punta ad uno sconto sul bonus alla firma di 10 milioni.

Juventus, Paganini: ‘David spinge per andare a Torino, offerta da 25 milioni per Vlahovic’ - Paolo Paganini ha parlato dell’interesse della Juventus per Jonathan David: ‘Ballano un paio di milioni di commissioni agli agenti’ ... it.blastingnews.com scrive

Contatto Comolli-entourage David: ecco cosa ha detto il dg della Juve agli agenti del giocatore - Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato dell'interesse della Juventus per Jonathan David. Come scrive tuttojuve.com