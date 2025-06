David Juventus nuovo incontro con l’entourage | offerta in arrivo per l’attaccante canadese! Gli ultimi aggiornamenti

La Juventus si prepara a fare sul serio per Jonathan David, il talentuoso attaccante canadese sulla lista dei desideri. Nei prossimi giorni, infatti, è previsto un incontro decisivo tra i dirigenti bianconeri e l’entourage del giocatore, con offerte allettanti all’orizzonte. La trattativa si fa sempre più concreta, e l’obiettivo è convincere l’attaccante ex Lille a scegliere Torino come nuova casa. Resta da scoprire se questa mossa cambierà le sorti del calciomercato juventino.

David Juventus, previsto un nuovo incontro con gli agenti: novità importanti sul possibile futuro del canadese libero a parametro zero. Il calciomercato Juve fa sul serio per Jonathan David. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira su X, nei prossimi giorni è infatti previsto un nuovo vertice con l'entourage dell'attaccante canadese. I dirigenti bianconeri presenteranno la loro offerta per convincere l'ex Lille a firmare il nuovo contratto a parametro zero. La Juve accelera e si muove sempre più concretamente per David. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti.

David Juventus, conferme sull’incontro con l’entourage dell’attaccante! L’offerta migliore è di una rivale dei bianconeri. Novità sul possibile colpo a parametro zero - David Juventus ha confermato l’incontro con l’entourage dell’attaccante, rivelando che l’offerta più allettante proviene attualmente dal Napoli, rivale dei bianconeri.

