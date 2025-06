David Juventus la rivelazione | nessun club accontenta le sue richieste c’è l’apertura ad abbassarle! Importanti novità sulla possibile firma a parametro zero

Il talentuoso attaccante canadese Jonathan David continua a essere al centro delle attenzioni di Juventus e altri club europei. Nonostante le richieste elevate, nessuno sembra accontentare le sue condizioni contrattuali, che potrebbero abbassarsi grazie a una nuova apertura sulle commissioni e sui bonus. Con il suo svincolo a partire dal 1° luglio, la Juventus potrebbe approfittarne, magari regalandolo a Tudor per gli ottavi del Mondiale. È un’occasione da non perdere.

David Juventus, apertura ad abbassare le richieste su bonus e commissioni. Cosa filtra sul canadese che sarà svincolato dal prossimo 1 luglio. Come riferito da calciomercato.com, Comolli avrebbe già avuto un contatto diretto con Jonathan David per sondare la possibilità , da parte sua e dei suoi agenti, di abbassare le richieste. Il club vorrebbe addirittura provare a regalarlo a Igor Tudor per gli ottavi del Mondiale per Club. L'apertura alla Juventus c'è stata, ma le parti sono ancora lontane sulle cifre. Si lavora notte e giorno, dunque, su bonus e commissioni.