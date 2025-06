David Juve l’attaccante esce allo scoperto e spinge per i bianconeri | nuovi contatti svelata l’offerta di Comolli Ultimissime

Davide Juve si fa avanti con determinazione, spingendo per vestire la maglia bianconera. I contatti con il club sono intensi e l’offerta di Comolli, che comprende una commissione ridotta, potrebbe essere la svolta decisiva. La volontà del giocatore è chiara: desidera ardentemente approdare alla Juventus, alimentando le speranze dei tifosi. La trattativa entra nel vivo, e tutto lascia supporre che presto arriveranno novità importanti…

David Juve, spinge per i bianconeri! Contatti ed offerta presentata al calciatore: tutti gli aggiornamenti di mercato sul suo futuro.. “David spinge, voglio la Juve”, titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Secondo quanto riportato dal quotidiano, proseguono i contatti per il centravanti: se scende la commissione di 15 milioni di euro, l’affare si avvicina. Comolli ha raccolto l’assist di David e ha subito presentato un’offerta al ribasso, soprattutto a livello di commissioni: i 15 milioni chiesti dai procuratori sono troppi per la Juventus e non soltanto per lei. Il club bianconero ha fatto la propria mossa, adesso la palla passa al giocatore ed al suo entourage. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com