David Juve Impallomeni certo | È molto bravo ma non è Osimhen Potrebbe cambiare il volto dell’attacco Su Vlahovic…

David Juve, Impallomeni certo sul futuro dell’attaccante canadese: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore. Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio per fare il punto sulle possibili mosse del calciomercato Juve in attacco, con David del Lille che sembrerebbe in pole. PAROLE – «David è molto bravo, ma non è Osimhen. Il nigeriano sposterebbe davvero alla Juventus. David non è male ma Nunez, che è promesso al Napoli, ha qualcosa di più. Il canadese ha avuto continuità, partecipa al gioco, segna e potrebbe comunque cambiare il volto dell’attacco della Juve. Milan? Proveranno a prendere uno come Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com