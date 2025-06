David Juve Della Valle tiene aperta quella possibilità L’annuncio della giornalista avvicina sensibilmente il canadese in bianconero!

Davide Juve Della Valle ha acceso l'attenzione dei tifosi con un'indiscrezione sorprendente: la possibilità che Jonathan David possa vestire la maglia della Juventus si fa sempre più concreta. La giornalista Fabiana Della Valle ha svelato dettagli di una call che apre nuovi orizzonti per il futuro bianconero, lasciando intuire che il trasferimento del canadese potrebbe prendere forma. La stagione si prospetta ricca di colpi di scena, e questa notizia potrebbe cambiare le carte in tavola.

Vlahovic Juve: Della Valle, giornalista, ha fatto luce sulla situazione che vede coinvolti il canadese e i bianconeri: quello scenario è possibile!. Fabiana Della Valle ha esternato una novità che riguarda la posizione di Jonathan David rispetto alla Juve. Secondo quanto appreso dalla giornalista, il canadese può realmente arrivare in bianconero: del resto un indizio è arrivato proprio in una call tenutasi lunedì. Ecco le sue parole esternate sul proprio canale You Tube. VLAHOVIC RESTA? – « Questa call con gli agenti di David è stata molto positiva e ha dato buone speranze alla Juventus soprattutto perché l'attaccante canadese attaccante a scadenza di contratto, 25 anni, ha spalancato la porta in maniera abbastanza decisa alla Juventus.