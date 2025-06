David Juve c’è l’intesa sull’ingaggio! I bianconeri puntano ad uno sconto su bonus e commissioni | ecco l’obiettivo del club Tutte le cifre

La Juventus sta per fare un passo decisivo verso l'acquisto di Jonathan David, con un'intesa di massima sull’ingaggio. I bianconeri puntano a ottenere uno sconto su bonus e commissioni, cercando di ottimizzare l’investimento. Tutte le cifre di questa trattativa sono ancora da definire, ma il futuro dell’attaccante canadese si fa sempre più vicino. Ecco come potrebbe evolversi questo affare e cosa riserva il prossimo capitolo della Juventus.

David Juve, c'è l'intesa sull'ingaggio! Tutte le cifre per la possibile firma a parametro zero. Novità sul futuro dell'attaccante canadese. La Juve avanza per David. Come riferito da Tuttosport, il club bianconero avrebbe infatti raggiunto un'intesa di massima sull'ingaggio di Jonathan David. La dirigenza si è avvicinata alle richieste dell'entourage portandosi anche fino a quota 7 milioni netti a stagione, bonus compresi. Tra bonus alla firma e commissioni agli agenti, però, i suoi agenti puntano ad incassare qualcosa come 30 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo alta dalla Juve. Le diplomazie sono dunque al lavoro, con l'obiettivo di scendere a quota 20.

