David Inter la Juve ha l’intesa per l’ingaggio | colpo sempre più difficile per i nerazzurri le cifre

David Inter, le ultime sul futuro dell'attaccante canadese ex Lille nel mirino dei nerazzurri per il reparto offensivo. Tutti i dettagli. Jonathan David era uno dei nomi segnati in rosso anche sul taccuino dell' Inter per rinforzare l'attacco, ma il sogno rischia già di svanire. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve avrebbe infatti raggiunto un'intesa di massima con l'entourage del canadese, avvicinandosi sensibilmente alle richieste economiche del giocatore. I bianconeri sarebbero pronti a spingersi fino a 7 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi, una cifra che l'Inter – alle prese con una politica di sostenibilità salariale e con priorità diverse sul mercato – difficilmente potrebbe eguagliare.