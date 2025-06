Daspo di quattro anni per il 45enne che picchiò un giovane arbitro

Un episodio di violenza nel calcio che scuote l'intera comunità: un daspo di quattro anni è stato inflitto a un uomo di 45 anni, padre di un giovane calciatore, dopo aver brutalmente aggredito un arbitro 18enne al termine di una partita under12. La decisione mira a tutelare il rispetto e la sicurezza negli impianti sportivi, riaffermando che la violenza non ha spazio nello sport.

Daspo di quattro anni al padre di un giovane calciatore della Vis Pesaro che domenica 8 giugno scorso ha aggredito un arbitro 18enne, Lorenzo Petrelli, al termine di una partita under12 allo stadio comunale di Arezzo tra la formazione locale e la Vis Pesaro. Il provvedimento è stato emesso nei. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

