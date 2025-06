Daspo di 4 anni per il padre che ha picchiato un arbitro 18enne ad Arezzo

Una vicenda che scuote il mondo dello sport e dei valori civili: un padre di 45 anni, coinvolto in una grave aggressione a un arbitro 18enne ad Arezzo, ha ricevuto un DASPO di quattro anni. Un episodio che ribadisce l’importanza di rispetto e sicurezza negli eventi sportivi, dove lo sport dovrebbe unire e non dividere. La giustizia ha preso una ferma posizione, ma ora ci chiediamo: come prevenire simili incidenti in futuro?

Daspo di quattro anni per il padre di un giovane calciatore dell’ Under 12 della Vis Pesaro. L’8 giugno aveva aggredito l’ arbitro 18enne della partita del figlio allo stadio comunale di Arezzo. Il provvedimento è stato emesso dal questore Maria Luisa De Lorenzo nei confronti del 45enne. Dopo l’incontro, infatti, l’uomo ha chiuso il giovane direttore di gara nello spogliatoio e lo ha aggredito verbalmente e fisicamente, provocandogli una prognosi di 40 giorni. Non solo, successivamente nella perquisizione della sua abitazione di Pesaro erano stati trovati due orologi appartenenti all’arbitro, probabilmente sottratti mentre era tramortito dalle botte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Daspo di 4 anni per il padre che ha picchiato un arbitro 18enne ad Arezzo

