Darwin Nunez in Inghilterra non ne parlano benissimo Il Liverpool dice sì ai 50 milioni del Napoli 43+7

Il trasferimento di Darwin Nunez al Napoli si fa sempre più concreto, nonostante le voci contrastanti in Inghilterra, con il Liverpool che valuta circa 50 milioni di euro. La trattativa potrebbe aprire le porte anche a un colpo importante come Chiesa, rafforzando ulteriormente i partenopei. È un momento di grande fermento nel calciomercato, e questa operazione potrebbe segnare una svolta decisiva per il futuro del club azzurro.

Non solo Darwin Nunez, sempre più vicino al Napoli. Il club azzurro potrebbe fare.spesa in casa del Liverpool, prendendo anche Chiesa. Di questa eventualità e delle ultime sulla trattativa ha scritto il portale britannico Teamtalk. A seguire quanto si legge. Darwin Nunez avanza sempre più verso il Napoli. Mentre Chiesa.. “Il Napoli è pronto ad accaparrarsi Darwin Nunez (26 anni) per 50 milioni di euro e ha seriamente l’idea di ingaggiare anche un secondo giocatore del Liverpool. Nunez vanta un potenziale illimitato, anche se pochi ammetterebbero che è migliorato da quando è arrivato dal Benfica tre anni fa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Darwin Nunez, in Inghilterra non ne parlano benissimo. Il Liverpool dice sì ai 50 milioni del Napoli (43+7)

In questa notizia si parla di: nunez - darwin - napoli - liverpool

Darwin Nunez al Napoli, il dettaglio che fa sperare i tifosi azzurri - Il futuro di Darwin Nunez al Napoli sta accendendo le speranze dei tifosi azzurri, grazie a un retroscena che il calciatore stesso ha svelato.

Da 100 a 50 milioni: il prezzo di Darwin Nunez crolla e il Napoli tenta il colpaccio Secondo quanto riportato da SportMediaset, il Napoli ha ottenuto il via libera del giocatore e si prepara a trattare col Liverpool per Darwin Nunez, attaccante uruguayano che s Vai su Facebook

Translate postDarwin #Nunez ha bisogno del #Napoli tonic e della disciplina di Conte (Forbes) A Liverpool non ha tenuto fede alle (alte) aspettative. A Napoli i giocatori della Premier si rilanciano, sembra il posto per lui. Vai su X

Calciomercato Napoli, Nunez più vicino. Ultime news di oggi; Napoli, si stringe per Nunez: accordo con Darwin, ostacolo Liverpool; Darwin Nunez, in Inghilterra non ne parlano benissimo. Il Liverpool dice sì ai 50 milioni del Napoli (43+7).

Napoli, si stringe per Nunez: accordo con Darwin, ostacolo Liverpool - Il centravanti uruguaiano è in cima alla lista di Antonio Conte e in queste ore si stanno intensificando i contatti per portare il giocatore ... Da msn.com

Darwin Núñez si avvicina al Napoli: trattativa avviata con il Liverpool - Darwin Nunez al Napoli non è più fanta mercato: la trattativa con il Liverpool è iniziata e l’uruguaiano sogna la Serie A ... Scrive msn.com