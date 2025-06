Darwin Nunez ha bisogno del Napoli tonic e della disciplina di Conte Forbes

Darwin Nunez, dopo un inizio difficile al Liverpool, potrebbe trovare nuovo slancio al Napoli, definito da Forbes come il tonic perfetto per la sua carriera. Con 26 anni e un talento indiscutibile, l’attaccante uruguaiano ha l’opportunità di riscatto in Italia, sotto la guida ferma di Conte. Ma sarà il Napoli il contesto giusto per ridare brillantezza alla sua prestanza? La sfida è aperta: il futuro di Nunez potrebbe cambiare proprio qui.

Darwin Nunez al Liverpool si è rivelato un mezzo flop: 40 gol in 140 presenze per essere stato pagato 75 milioni di euro dal Benfica. L'attaccante uruguaiano potrebbe però rilanciarsi a Napoli definito da Forbes tonic. Nunez può davvero ritrovare brillantezza a Napoli?. Forbes scrive: Il Napoli è sufficiente per rinfrescare la carriera di Darwin Nunez? L'attaccante, 26 anni oggi, ha attirato l'interesse dei campioni della Serie A. Nel frattempo, il Liverpool può vendere qualcuno che ha occasionalmente brillato, ma non si è trasformato nell'attaccante che prometteva di essere da quando è arrivato dal Benfica.

