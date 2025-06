Darmian | PSG-Inter è una ferita che resterà sempre aperta | VIDEO

Matteo Darmian, eroe silenzioso dell’Inter e protagonista di un doloroso ricordo, ha riaperto le ferite della finale di Champions League persa 5-0 contro il PSG lo scorso 31 maggio. Con coraggio e onestà, il difensore nerazzurro ha condiviso i sentimenti di quella sera, un’esperienza che resterà sempre aperta nel suo cuore. Un momento di riflessione e determinazione, perché alcune ferite, sì, cambiano per sempre, ma alimentano anche la voglia di riscatto.

Matteo Darmian, difensore dell'Inter, è tornato a parlare della finale di Champions League persa 5-0 contro il PSG lo scorso 31 maggio. Alla vigilia della sfida contro il River Plate al Mondiale per Club negli Stati Uniti d'America, Matteo Darmian, difensore dell'Inter, è tornato a parlare della sconfitta per 5-0 in finale di Champions League contro il PSG dello scorso 31 maggio. Ecco le sue parole a Filippo Conticello, inviato de 'La Gazzetta dello Sport' negli U.S.A., in questo video.

