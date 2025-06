Darmian a Mediaset | Monaco non è stato facile da digerire Chivu ha lavorato sulla testa oltre che sul campo Sul nostro obiettivo vi dico questo

Matteo Darmian, cuore nerazzurro, si prepara con determinazione alla sfida contro il River Plate nel Mondiale per Club. La sua testimonianza rivela non solo la concentrazione sul campo, ma anche la forza mentale lavorata da Chivu, che ha saputo plasmare il carattere dei nostri giocatori. Un percorso di crescita e resilienza, che ci avvicina sempre di più alla nostra ambizione: conquistare il mondo. La partita promette emozioni intense: restate sintonizzati!

Il difensore dell’Inter, Matteo Darmian, ha voluto dire la sua alla vigilia del match del Mondiale per Club contro il River Plate. Intervistato da Sport Mediaset alla vigilia di Inter River Plate, la gara che chiuderà il gruppo E del Mondiale per Club, il difensore nerazzurro Matteo Darmian ha parlato così. IL CAMMINO AL MONDIALE PER CLUB – « L’obiettivo era di passare il turno, non eravamo contenti dopo l’1-1 col Monterrey ma abbiamo cercato di riscattarci contro l’Urawa, siamo riusciti nonostante lo svantaggio a recuperare la partita. Normale che quando si torna a vincere, l’autostima cresce e c’è più serenità. 🔗 Leggi su Internews24.com