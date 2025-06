Darmian a Dazn | Sappiamo della difficoltà del match col River faremo il massimo per il nostro percorso

Matteo Darmian, difensore dell’Inter, si prepara a sfidare il River Plate con determinazione e consapevolezza delle difficoltà. Alla vigilia del match valido per il Mondiale per Club, Darmian ha condiviso la sua visione sulle sfide che attendono la squadra, sottolineando l’impegno e la concentrazione necessari per affrontare un avversario di grande livello. La squadra nerazzurra è pronta a mettere in campo tutto il suo valore: faremo il massimo per il nostro percorso.

Il difensore dell’Inter, Matteo Darmian, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match contro il River Plate al Mondiale per Club. Intervenuto ai microfoni di Dazn nel giorno della vigilia di Inter River Plate, gara che andrà in scena questa notte alle 3 e sarà valevole per il terzo e ultimo turno del girone E del Mondiale per Club, il difensore nerazzurro, Matteo Darmian, ha parlato così dei pericoli che potrà creare la squadra di Marcelo Gallardo alla beneamata. COME STIAMO PREPARANDO IL MATCH COL RIVER PLATE? – « La nostra preparazione è sempre la stessa: cerchiamo di lavorare nel migliore dei modi per preparare la partita e scendere in campo per vincere. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Darmian a Dazn: «Sappiamo della difficoltà del match col River, faremo il massimo per il nostro percorso»

In questa notizia si parla di: river - darmian - dazn - match

Svelato il calendario di Serie A 2025-2026! Ecco come sceglieranno i match da trasmettere Dazn e Sky - È finalmente arrivato il tanto atteso calendario della Serie A 2025-2026, e con esso si apre un nuovo capitolo nel mondo della televisione sportiva.

No time to rest FIFA Club World Cup | June 14 - July 13 | Every Game | Free | DAZN.com | DAZN Football DAZN #ForzaInter #FIFACWC #TakeItToTheWorld Vai su Facebook

Inter - River Plate: quando si gioca e dove vedere il match; Inter-River Plate dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Mondiale per Club, Inter-River Plate: dove vederla in tv, orario e formazioni.

Dove vedere Inter-River Plate, streaming e diretta tv in chiaro? - Il Mondiale per Club è arrivato ad una fase decisiva con i nerazzurri che cercano il pass per gli ottavi di finale nella sfida contro gli argentini. Si legge su msn.com

Darmian: “Col River sarà difficile ma vogliamo passare il turno. I nuovi arrivi…” - Le parole del calciatore dell'Inter prima della gara che decide il passaggio agli ottavi del Mondiale per Club ... Secondo fcinter1908.it