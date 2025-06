Darkseid svela origini dell’universo dc con una rivelazione sorprendente

Darkseid svela origini dell’universo DC con una rivelazione sorprendente. Il panorama delle narrazioni si amplia, offrendo interpretazioni innovative dei personaggi più amati. Tra queste, spicca la miniserie "New History of the DC Universe #1" di Mark Waid, che propone una rivisitazione controversa e affascinante della genesi del multiverso. In questo contesto, l’opera si distingue per aver ricostruito...

Il panorama delle narrazioni e delle interpretazioni dell'universo DC si sta ampliando grazie a nuove proposte editoriali che rielaborano la storia e i personaggi principali. Tra queste, spicca la miniserie in quattro numeri New History of the DC Universe #1, scritta da Mark Waid, che propone una rivisitazione innovativa e controversa della genesi e dell'evoluzione del multiverso DC. In questo contesto, l'opera si distingue per aver ricostruito alcuni aspetti fondamentali della mitologia dei personaggi e degli eventi storici, offrendo una prospettiva differente rispetto alle versioni tradizionali.

