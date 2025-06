Dario Aita interpreterà Franco Battiato in un film | La Rai vuole celebrare il suo talento

La Rai si prepara a rendere omaggio a Franco Battiato, uno dei giganti della musica italiana, con un film che promette di emozionare e sorprendere. Si vocifera che Dario Aita, talento siciliano e volto noto del cinema, sia stato scelto per interpretare il leggendario cantautore. Un progetto ambizioso che farĂ rivivere le note e la poesia di Battiato sul grande schermo: continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

La Rai ha intenzione di realizzare un film su Franco Battiato, uno dei cantautori piĂą amati della musica italiana. Sebbene del film non si sappia ancora nulla, gira voce che ad interpretarlo sia l'attore siciliano Dario Aita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: film - dario - aita - franco

Suspiria: l'edizione 4Kult del film di Dario Argento è in sconto su Amazon - Se sei appassionato di cinema horror e di Dario Argento, non puoi perdere l'edizione 4Kult di Suspiria in offerta su Amazon.

Translate postDario Aita è Franco Battiato nel film Rai che verrà annunciato al festival della Fiction di Riccione Se lo merita Darione Vai su X

ATTIVO DA DOMANI SERA IL SERVIZIO DI NAVETTA NOTTURNA PER LE LOCALITÀ TURISTICHE Torna attivo anche quest'anno il servizio navetta "Ritorno al sicuro". Ne dà notizia l’assessore alla Mobilità , Rosa De Franco. L’obiettivo, co Vai su Facebook

Dario Aita interpreterĂ Franco Battiato in un film: La Rai vuole celebrare il suo talento; Il calapranzi, con Dario Aita e Giuseppe Scoditti per la regia di Roberto Rustioni; I 52 giorni tra le stragi di Capaci e via D'Amelio: Storie di noi torna a Palermo.

Dario Aita interpreterà Franco Battiato in un film: “La Rai vuole celebrare il suo talento” - La Rai ha intenzione di realizzare un film su Franco Battiato, uno dei cantautori più amati della musica italiana ... Segnala fanpage.it

Dario Aita: tutto quello che c’è da sapere sul protagonista di Noi - Classe 1987, Dario Aita nasce a Palermo e dopo la maturità al liceo classico si trasferisce a Genova. Riporta filmpost.it