Daniel Lumera sugli ex | Non si tratta di dimenticare qualcuno ma di riscrivere la memoria legata a quella persona

Daniel Lumera ci invita a ripensare alle nostre relazioni passate: non si tratta di dimenticare, ma di riscrivere la memoria legata a quegli incontri. Nel suo ultimo libro, l‚Äôautore presenta la pratica di ¬ęricapitolazione¬Ľ, una tecnica potente per rivisitare gli incontri significativi del passato e liberare la memoria ¬ęnon ordinaria¬Ľ. Scopri come questa metodologia pu√≤ trasformare il nostro modo di vivere e di amare.

Nel suo ultimo libro, Daniel Lumera racconta della pratica di «ricapitolazione», una tecnica che consiste nel ripercorrere tutti gli incontri con le persone che hanno fatto parte del nostro passato, per sbloccare memoria «non ordinaria».

