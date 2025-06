D’amore non si muore di TrigNO il testo e il significato dell’inedito ad Amici 24

In un mondo dove le ferite d’amore sembrano insuperabili, "D’amore non si muore" di TrigNO risplende come un messaggio di speranza e rinascita. Questo inedito, ultimo del giovane artista ad Amici 24, invita a credere che anche alla fine di una relazione, l’amore può trasformarsi in forza e crescita. Scopriamo insieme il profondo significato di questa canzone e il suo messaggio universale di resilienza.

D'amore non si muore è il quarto e ultimo inedito di TrigNO: si tratta di una canzone di "speranza", anche alla fine delle relazioni. Il concorrente, insieme ad Antonia, sono gli unici nella categoria canto ad aver ottenuto l'accesso alla finale di Amici 24. Qui il testo e il significato di D'amore non si muore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

