Dallo Jägermeister alla barbabietola | il re degli amari e sua figlia hanno trasformato Merano in un rifugio di benessere

Dallo Jägermeister alla barbabietola, il re degli amari e sua figlia hanno riscritto il volto di Merano, trasformandola in un vero rifugio di benessere. La rinascita secondo Villa Eden incarna un equilibrio tra natura, alta cucina e relax, facendo della prima beauty farm italiana un'eccellenza che continua a ispirare e a fare scuola nel mondo del wellness. Un viaggio tra tradizione e innovazione, per ritrovare sé stessi in un'oasi di pace e bellezza.

