Dalle querce trainate dai buoi ai mercati internazionali La Campaldino Legnami festeggia 80 anni

Dalle querce trainate dai buoi ai mercati internazionali, la Campaldino Legnami celebra ottant'anni di eccellenza e passione nel settore del legno. Un traguardo che testimonia la dedizione dei fratelli Vezzosi nel trasformare materie prime in materiali di alta qualità per costruzioni, finiture e arredo. Per festeggiare questa storica tappa, è stata organizzata una grande festa, simbolo del legame saldo con la tradizione e l’innovazione, che prosegue con entusiasmo verso il futuro.

Compie ottant'anni l'azienda casentinese Campaldino Legnami. La ditta dei fratelli Vezzosi, con base a Poppi,¬†si occupa di produzione di legnami di qualit√† trasformandoli in materiali da costruzione¬†ma anche per finiture¬†e arredo. Nell'occasione, nei giorni scorsi, √® stata¬†organizzata una festa. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ¬© Arezzonotizie.it - Dalle querce trainate dai buoi ai mercati internazionali. La Campaldino Legnami festeggia 80 anni

In questa notizia si parla di: legnami - campaldino - anni - querce

Campaldino Tennis celebra 60 anni con Andreas Seppi e atleti professionisti - Campaldino Tennis festeggia 60 anni di passione e successi, un traguardo importante che riunisce atleti professionisti come Andreas Seppi e tanti appassionati.

Dalle querce trainate dai buoi ai mercati internazionali. La Campaldino Legnami festeggia 80 anni.

Campadino legnami compie 80 anni - A Poppi pochi giorni fa ha spento 80 candeline l'azienda Campaldino Legnami dei fratelli Vezzosi che si occupa di produzione di legnami di qualità trasformandoli in materiali di ... Scrive lanazione.it

I tronchi e un'intuizione azzeccata: gli 80 anni della Campaldino Legnami. Festa con 500 invitati - Otto decenni di lavoro, crescita, passione e legame con il territorio: Campaldino Legnami ha spento 80 candeline, festeggiando a Poppi un anniversario che va ben oltre la ricorrenza aziendale. Segnala corrierediarezzo.it