Dall’Atletico Madrid all’Inter | colpo da 25 mln ma occhio al Milan

Dall'Atletico Madrid all'Inter, un colpo da 25 milioni potrebbe rivoluzionare il mercato di Milano, ma attenzione al Milan: un derby di mercato infiamma le strategie delle due big. Entrambe le squadre sono al lavoro per rinforzarsi in vista della prossima stagione, con un obiettivo comune che potrebbe accendere nuovamente la sfida tra i rossoneri e i nerazzurri. Ecco perché il futuro di un top player è tutto da scrivere...

Un top player può trasferirsi dall'Atletico Madrid all'Inter ma occhio al Milan: colpo da 25 milioni e derby di mercato. Tanto l' Inter quanto il Milan, così come le altre squadre in Serie A e non solo, sono al lavoro in ottica mercato per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Occhio però soprattutto alle due milanesi che, come già successo in passato, starebbero pensando di puntare sullo stesso giocatore: piace un top player dell'Atletico Madrid. Per lui la richiesta è di almeno 25 milioni di euro. Inter e Milan si sfidano sul mercato: occhio al colpo dall'Atletico Madrid. L' Atletico Madrid ha deciso quali sono i giocatori di cui potrà anche fare a meno a partire da questo calciomercato estivo che sta ufficialmente per prendere il via con i mesi più caldi in termini di trattative.