Dalla Tesla venduta alla poltrona perduta, Elisabetta Piccolotti, moglie di Nicola Fratoianni, rischia lo sfratto dalla Camera. La vicenda, che già aveva fatto scalpore per una figuraccia legata al celebre auto di Musk, si infittisce ora di colpi di scena politici e personali. Un episodio che potrebbe segnare un punto di svolta per la sinistra italiana, mettendo in discussione l’immagine di un’area politica in cerca di credibilità e stabilità . La partita è ancora tutta da giocare.

La notizia è sorprendente, a distanza di quasi tre anni dalle elezioni Politiche: Elisabetta Piccolotti, moglie di leader di Avs Nicola Fratoianni, giĂ protagonista della figuraccia sulla Tesl ( dopo aver attaccato Musk, qualcuno scoprì che lei aveva la tanto odiata auto del tycoon americano. ), potrebbe perdere il suo seggio alla Camera. Un bel pasticcio, per la sinistra, e per l’astro nascente della fazione oltranzista che muove la piazza e invita alla rivolta sociale. Oggi “Il Fatto Quotidiano” svela che Piccolotti potrebbe perdere il seggio alla Camera dove risulta eletta nel plurinominale in Puglia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dalla Tesla venduta alla poltrona perduta: Elisabetta Piccolotti, lady Fratoianni, rischia lo “sfratto” dalla Camera

Elisabetta Piccolotti rischia il seggio. Soumahoro la lascia senza poltrona - Elisabetta Piccolotti, candidata di Alleanza Verdi e Sinistra, rischia di perdere il suo seggio alla Camera a causa di un controverso collegio adiacente.

