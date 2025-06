Dalla Spagna - L'Atletico Madrid vuole vendere De Paul | può arrivare in Italia?

Dalla Spagna e dall'Atletico Madrid arriva una notizia di mercato che sta facendo discutere: De Paul potrebbe presto cambiare maglia, con l’Italia nel suo mirino. In questa fase estiva, tra rumors e trattative, le società si muovono per rinforzare le proprie rose. Ma quali saranno le vere mosse e le sorprese di questa intensa sessione di calciomercato? Restate sintonizzati, perché il mercato è ancora tutto da scrivere.

Molina Inter, i nerazzurri seguono il terzino dell’Atletico Madrid? La voce insistente dalla Spagna - L'Inter punta gli occhi su Nahuel Molina, terzino dell'Atletico Madrid. Le voci insistenti che giungono dalla Spagna suggeriscono un possibile ritorno del giocatore argentino in Serie A.

Dalla Spagna – Il #Napoli vuole #Cardoso, ma l’#AtleticoMadrid è avanti: le ultime Vai su X

Theo Hernandez all'Atletico Madrid: arrivano aggiornamenti direttamente dalla Spagna ? "Ojalà" che significa "speriamo", questa la risposta che avrebbe dato l'entourage del terzino del Milan al quotidiano spagnolo Marca A voi i commenti #TheoHern Vai su Facebook

Dalla Spagna: Amrabat vuole solo la Liga. E l'Atletico Madrid è la squadra più convinta - Uno dei primi nomi per il centrocampo dell'Atletico Madrid, scrive il Mundo Deportivo, è quello di Sofyan Amrabat della Fiorentina. Lo riporta tuttomercatoweb.com