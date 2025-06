Dalla piazza sporca alla Triennale È il trionfo dei giardini pensili

Dalla piazza sporca alla Triennale 200, un trionfo straordinario dei giardini pensili che trasforma il volto di Milano. I “City’Scape Awards 2025” celebrano l’eccellenza del paesaggio hi-tech, con Agrate al secondo posto tra 260 progetti provenienti da 25 paesi, simbolo di innovazione e sostenibilità. Pareti verdi e piani inclinati firmati dai celebri archistar Paolo Galantini e Marco Biondi conquistano la giuria, confermando che il nuovo cuore della città è da Oscar. A centro di tutto un lungo...

"City'Scape Awards 2025", i giardini pensili della piazza trionfano alla Triennale, a Milano. Agrate arriva seconda al premio internazionale di " Paesaggio hi-tech ", la Brianza sul podio fra 260 progetti in arrivo da 25 paesi, 3 milioni di investimento e 4 anni di lavori: il nuovo cuore della città è da Oscar. Pareti verdi, piani inclinati firmati dagli archistar Paolo Galantini e Marco Biondi stregano la giuria. A centro di tutto un lungo piano di rinascita. Dal degrado alla bellezza, in mezzo una bonifica. Gli scavi nella pancia del salotto portarono alla luce metalli pesanti. Intoppi che allungarono il cantiere, ma non l'esito sotto gli occhi di tutti.

