Dalla Juventus al Milan | ritorna da Allegri dopo 12 mesi ma non sarà solo

Il calcio italiano si infiamma con il ritorno di Allegri sulla panchina del Milan, dopo 12 mesi di attesa. Non sarà solo: altri ex Juventus potrebbero fare il grande salto e riabbracciare il tecnico che li ha plasmati. Il mercato rossonero si muove rapido, concentrandosi su cessioni strategiche per rafforzare la rosa. Per tornare competitivi, i sogni devono diventare realtà: serve un investimento deciso e mirato.

Non sarà l'unico giocatore ad andare dalla Juventus al Milan e a ritrovare Massimiliano Allegri: c'è un giocatore che potrebbe vestire rossonero, ma il tecnico ne vorrebbe anche un altro Il Milan sta lavorando sul mercato concentrandosi soprattutto sul fronte cessioni. Però Massimiliano Allegri va accontentato sul mercato per far tornare la squadra competitiva. Serve.

Juventus, Pedullà svela: «Ecco quale sarà il giorno delle decisioni per la panchina bianconera, sarà Elkann a decidere il futuro di tutti. Su Conte e Allegri…» - Alfredo Pedullà svela il giorno decisivo per il futuro della Juventus, in cui Elkann probabilmente annuncerà la scelta tra Conte e Allegri come nuovo allenatore.

Serie A, Allegri sfida Conte: il big match Milan-Napoli sarà alla quinta giornata. I rossoneri affronteranno poi la Juventus al sesto turno https://calcioefinanza.it/2025/06/06/diretta-sorteggio-calendario-serie-a/?refresh_ce… Vai su X

Max Allegri sarà il nuovo allenatore del Milan Un altro tassello di questa girandola di allenatori sta andando al proprio posto: per l'ex allenatore della Juventus è pronto un contratto triennale. Max è pronto per ritornare nel 'suo' Milan #Allegri #AcMilan # Vai su Facebook

