Dalla cultura della prevenzione alla rivendicazione dei diritti c' è il ' Ferrara Street Pride'

Dalla cultura della prevenzione alla rivendicazione dei diritti, il Ferrara Street Pride si conferma come un momento di forte testimonianza e celebrazione dell’orgoglio sociale. Arrivato alla sua settima edizione, l’evento si terrà venerdì 27 giugno in via Ripagrande 12, a Ferrara, per ribadire il valore di libertà e uguaglianza. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday e non perdere tutte le novità di questa grande manifestazione di inclusione e rispetto.

Una settimana ricca di appuntamenti che trasformano la città in un palcoscenico di celebrazione, visibilità e rivendicazione dei diritti LGBTQIA+

Ferrara Street Pride 2025, venerdì 27 giugno “Diritti per la nostra strada!”; 'Lelle in sella', una gita in bicicletta per promuovere un messaggio di libertà e uguaglianza; Pride 2024: tutte le date in Italia.

Ferrara Street Pride 2025, venerdì 27 giugno "Diritti per la nostra strada!" - Il 27 giugno 2025 Ferrara ospita la Ferrara Street Pride: una marcia per i diritti LGBTQIA+, tra musica, colori e rivendicazioni, contro ogni forma di discriminazione e odio.

