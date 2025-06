D' Alfonso Pd e Licheti Sinistra Italiana sulla sentenza del Tar per le elezioni comunali | Tornano al voto 16 mila pescaresi

La decisione del Tar di Pescara di annullare il voto in 27 sezioni delle scorse elezioni comunali ha scosso l’intera città, riaccendendo il dibattito politico tra Alfonso PD e Licheti di sinistra italiana. Con 16 mila pescaresi coinvolti, si apre un nuovo capitolo che potrebbe modificare gli equilibri cittadini. La sfida ora è tutta sulla ripetizione delle urne, un passo fondamentale per garantire trasparenza e legittimità alle future elezioni.

Arrivano le prime reazioni alla decisione del Tar di Pescara che ha accolto parzialmente il ricorso presentato in merito al risultato delle elezioni comunali del 2024. I giudici hanno di fatto annullato il voto in 27 sezioni, e dunque i cittadini che fanno parte di quelle sezioni dovranno tornare. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Pescara, il Tar dell’Abruzzo annulla le elezioni del 2024: voto da ripetere in 27 sezioni - Pescara In 27 sezioni elettorali del Comune di Pescara il risultato delle ultime elezioni amministrative è stato annullato. Come scrive informazione.it

ELEZIONI PESCARA: D’ALFONSO, “16MILA CITTADINI TORNERANNO ALLE URNE, SCRITTA BRUTTA PAGINA” - PESCARA – “Oltre 16mila cittadini di Pescara aventi diritto al voto dovranno tornare alle urne per decidere il nome del sindaco del capoluogo adriatico. Riporta abruzzoweb.it