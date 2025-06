D' Alfonso Pd e Licheri Sinistra Italiana sulla sentenza del Tar per le elezioni comunali | Tornano al voto 16 mila pescaresi

La recente sentenza del Tar di Pescara scuote il panorama politico locale, annullando il voto in 27 sezioni e ridisegnando il futuro delle elezioni comunali del 2024. Alfonso PD e Licheri, rappresentanti della sinistra italiana, commentano con fermezza questa decisione, sottolineando l'importanza di un processo elettorale trasparente e giusto. Ora, circa 16 mila pescaresi si preparano a tornare alle urne, un passo cruciale verso la riparazione della legittimitĂ democratica.

Arrivano le prime reazioni alla decisione del Tar di Pescara che ha accolto parzialmente il ricorso presentato in merito al risultato delle elezioni comunali del 2024. I giudici hanno di fatto annullato il voto in 27 sezioni, e dunque i cittadini che fanno parte di quelle sezioni dovranno tornare. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

