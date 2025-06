Dal Vescovo all’Abate l’appello-monito alla pace amministrativa

In un momento di grande sfida per il Comune di Avellino, tra tensioni e incertezze, due figure spirituali di rilievo lanciano un appello alla pace e alla responsabilità. Il Vescovo Mons. Aiello e l’Abate di Montevergine invitano alla riflessione e all’unità, affinché si possa superare questa difficile fase e ridare fiducia alla comunità. Un monito che invita tutti a mettere da parte le divisioni e lavorare insieme per il bene comune.

Tempo di lettura: 3 minuti Nel momento più cruciale e delicato della vita amministrativa del Comune di Avellino, la cui tenuta è seriamente a rischio, perchè segnato da tensioni istituzionali, incertezze politiche e polemiche pubbliche, giunge un accorato appello alla distensione e alla responsabilità da parte di due figure spirituali di rilievo del territorio: il Vescovo di Avellino, S.E. Mons. Arturo Aiello, e l'Abate di Montevergine, Monsignor Riccardo Luca Guariglia. Prima il Vescovo Arturo, poi l'Abate, hanno invitato con forza tutte le parti coinvolte nel dibattito politico e amministrativo ad abbassare i toni e a ritrovare il senso del bene comune e, soprattutto, la "pace" amministrativa.

