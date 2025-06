Dal tirocinio al lavoro stabile | la proposta della Lega Investire su merito e dignità

Dal tirocinio al lavoro stabile: un impegno concreto per valorizzare il merito e la dignità di ogni lavoratore. La Lega Caserta propone alla Commissione Straordinaria del Comune una strategia chiara e decisa per stabilizzare i tirocinanti del programma GOL – Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, sottolineando l’importanza di offrire opportunità reali e durature. È ora di trasformare le promesse in azioni tangibili per costruire un futuro più sicuro e dignitoso per tutti.

Una richiesta ufficiale alla Commissione Straordinaria del Comune di Caserta per la stabilizzazione dei tirocinanti del programma GOL – Garanzia Occupabilità dei Lavoratori: è quanto ha proposto il coordinatore cittadino della Lega Caserta, avv. Maurizio Del Rosso, attraverso una nota indirizzata.

In questa notizia si parla di: lega - tirocinio - lavoro - stabile

Dal tirocinio al lavoro stabile: la proposta della Lega. Investire su merito e dignità.

