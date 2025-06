Dal mercato esce una Forlì dai due volti Più forte sugli esterni dubbi sotto canestro

La Pallacanestro 2.015 si prepara a ripartire con entusiasmo, sfoderando una forla236 dai due volti: potente sugli esterni, ma ancora da affinare sotto canestro. Dopo un’ultima uscita stagionale contro Rimini, il club di viale Corridoni ha già completato il roster per il nuovo campionato, pronto a scrivere un nuovo capitolo di successi. Per tutte le ufficialità, bisognerà però attendere ancora qualche giorno, poiché gli accordi scadono al 30 giugno, ma è comunque già...

In poco più di quindici giorni dall’ultima uscita stagionale, in gara4 contro Rimini, la Pallacanestro 2.015 è già pronta ai nastri di partenza del nuovo campionato. Il club di viale Corridoni, forte di quattro permanenze dalla stagione appena archiviata, ha già completato il nuovo roster. Per tutte le ufficialità di rito bisognerà attendere ancora qualche giorno, dal momento che gli accordi contrattuali scadono al 30 giugno, ma è comunque già tutto nero su bianco. Forlì ha davvero bruciato i tempi. Che Unieuro vedremo, dunque, all’esordio in campionato domenica 21 settembre? Sicuramente una squadra con diverse novità, però tutto sommato relative. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net