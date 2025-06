Dal Mar Rosso alle acque del Salento sempre più presente il pesce scorpione Lo scienziato | Dotato di ghiandole velenifere ma non mortali

Dal Mar Rosso alle acque del Salento, il pesce scorpione sta diventando una presenza sempre più comune nei nostri mari. Dotato di ghiandole velenifere ma non mortali, questo insolito abitante marino rappresenta una sfida e un'opportunità di adattamento per gli esperti e i subacquei. Con ogni nuovo avvistamento, come quello recente a Torre Pali, si conferma che il nostro ecosistema sta cambiando, richiedendo attenzione e comprensione.

TORRE PALI (Salve) – Una specie aliena alla quale bisognerà abituarsi. Sarà sempre più presente nei nostri mari il “pesce scorpione”, un esemplare che, ultimamente, è stato avvistato nelle acque del Salento. L’ultimo ritrovamento nella mattinata di oggi a Torre Pali, la marina di Salve, da parte. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

