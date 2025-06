Dal carcere alla terapia intensiva Al fianco di chi lotta ogni giorno

Dal carcere alla terapia intensiva, un viaggio di speranza e dedizione che testimonia come il vero bene si manifesti nelle mani che accolgono, ascoltano e accompagnano. Tiziana Fedeli e i volontari di Carcere Aperto sono esempi viventi di questa missione, portando conforto e umanità là dove c’è più bisogno. Due riconoscimenti che rafforzano la convinzione che il gesto di solidarietà possa cambiare vite e rafforzare i valori civici.

Un bene che prende forma in mani che accolgono, ascoltano, accompagnano. Come quelle di Tiziana Fedeli, per oltre trent’anni medico nella Terapia Intensiva Neonatale dell’Irccs San Gerardo, o come quelle dei sessanta volontari dell’associazione Carcere Aperto, per il sostegno materiale e soprattutto morale ai detenuti della Casa circondariale monzese. Due riconoscimenti che confermano la direzione assunta quest’anno dalle onorificenze civiche dei Giovannini d’Oro e del premio Corona Ferrea, volti al sociale. Tiziana Fedeli, oggi in pensione, è stata per decenni una delle colonne portanti della neonatologia monzese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Š Ilgiorno.it - Dal carcere alla terapia intensiva. Al fianco di chi lotta ogni giorno

In questa notizia si parla di: carcere - terapia - intensiva - fianco

Roberto Conci gravissimo dopo un incidente in bici a Spini di Gardolo, l'editore è in terapia intensiva - Roberto Conci, editore di 63 anni, è in gravi condizioni dopo un incidente in bici avvenuto a Spini di Gardolo.

AL FIANCO DEGLI AMICI A 4 ZAMPE, L'INIZIATIVA - Il progetto nasce in collaborazione con il Canile Comprensoriale di ForlĂŹ, struttura attiva in 15 comuni Vai su Facebook

Dal carcere alla terapia intensiva. Al fianco di chi lotta ogni giorno; Monza consegna i Giovannini d’Oro: “È tempo di solidarietà ”. Chi sono i 5 nuovi benemeriti; Continua il giugno nero della Polizia Penitenziaria: si è tolto la vita a Trieste l’ex comandante del carcere Antonio Marrone.

Dal carcere alla terapia intensiva. Al fianco di chi lotta ogni giorno - Dopo l’estate aprirà la Casa di Intensivamente Insieme, uno spazio accogliente vicino al San Gerardo. Si legge su ilgiorno.it

Meningite nel carcere di Trieste, ricoverato un detenuto - In profilassi sessanta detenuti e cinquanta agenti di polizia penitenziaria. Lo riporta rainews.it