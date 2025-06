Dal campo dello stadio Nanni agli interventi al palasport restyling per gli impianti sportivi della città

Dal cuore di Bellaria, tra lo stadio Nanni e il palasport, si staglia un impegno concreto per il futuro dello sport cittadino. Rinnovamento, sicurezza e qualità di vita sono al centro di un corposo restyling degli impianti, dedicato a giovani e atleti. Questi interventi testimoniano come l’amministrazione investa nel benessere della comunità , creando spazi più sicuri e funzionali. Un passo importante per un territorio che aspira a crescere e valorizzare i propri talenti sportivi.

Bellaria rinnova l'impiantistica sportiva. In queste istantanee, uno spaccato dell'attenzione messa in campo dall'amministrazione a favore dello sport, dei giovani e della qualità delle loro vite. Dall'adeguamento sismico della palestra alla "media" Panzini, con nuovo campo da basket, nuova pista.

